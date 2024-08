Lazio, la vittoria all'esordio è d'obbligo: Baroni vuole subito i tre punti

TUTTOmercatoWEB.com

Serve una Lazio convincente, pronta, decisa a fare subito all-in. C'è bisogno di alleggerire l'aria, i tifosi chiedono solo una partenza sprint e lo vuole anche Baroni, che ha realizzato con la squadra una preparazione forzata, mirata e pesante sotto ogni aspetto in estate. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio dovrà essere brava ad approfittare di quello che è un calendario tutto sommato alla portata per la squadra biancoceleste: prima il Venezia, poi l'Udinese al Bluenergy, Milan e Verona in casa.

Lo scorso anno la squadra aveva perso all'esordio contro il Lecce al Via del Mare, Baroni invece strappava tre punti al debutto battendo l'Empoli. La vittoria nella prima giornata per il nuovo mister è capitata 4 volte in carriera. Servirà un approccio perfetto, il passo falso non è neanche nelle più remote ipotesi.