Lazio, le cifre dell'offerta per convincere Milinkovic a restare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Milinkovic è ancora un nodo da sciogliere. Il centrocampista ha un contratto con la Lazio fino al 2024, anche se il rapporto potrebbe interrompersi prima. Alla finestra ci sono Arsenal e Newcastle, in attesa di novità dal procuratore. La priorità rimangono i biancocelesti: Kezman ha un incontro con la dirigenza per capire. In quell'occasione, verosimilmente, verrà avanzata la proposta di rinnovo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Lotito e Tare sono disposti a offrire 5 milioni di euro l'anno, bonus compresi. In attesa di avere novità in merito bisogna pensare al campo. Lunedì si gioca al Bentegodi, campo caro al Sergente in cui ha segnato le uniche due reti contro l'Hellas Verona in carriera.