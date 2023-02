Lazio, la priorità ora è il rinnovo di Milinkovic: fissato l'incontro con Kezman

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La sessione di calciomercato invernale, oltre all'arrivo di Pellegrini, ha portato nella Capitale una certezza: Sergej Milinkovic-Savic è ancora della Lazio. Anche stavolta le chiacchiere sono rimaste tali, dalla Premier non sono arrivate offerte monstre e per questo Lotito ha continuato a tenersi stretto il suo gioiello. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il patron biancoceleste e Igli Tare hanno fissato un incontro con l'agente del giocatore per cercare di dare la spinta decisiva alla questione rinnovo.

Il contratto di Sergej ha scadenza nel 2024 e a Formello sono consapevoli che, senza il rinnovo, non potranno essere chiesti quei fatidici 100 milioni, ma neanche 60 o 70. Finora Kezman ha parlato con i dirigenti di Arsenal e Newcastle, ma nessuno ha offerto una cifra tale da soddisfare Lotito. La Juve ormai, ha altre preoccupazioni. L'agente ha sempre confermato di voler portare via Sergej dalla Lazio solo con alla base di un accordo con il club e mai a parametro zero. Il tempo scorre, per ora il Sergente è nella Capitale, dove è coccolato e osannato dal popolo laziale. Sarà il tempo a rivelare il suo futuro, ma come potrebbe chiedere la cessione senza la certezza che un top club europeo sia disposto a fare di tutto per averlo?

Pubblicato il 3/02 alle 08.00