Lazio, Lotito contro le proprietà straniere: "Spero che altri non cedano"

RASSEGNA STAMPA - In Serie A ci sono sempre meno presidenti italiani e sempre più fondi stranieri. Tutti lasciano, ma Lotito resta: "Come me e Aurelio De Laurentiis, che sta facendo benissimo, spero che altri non cedano perché alcuni club ormai sopravvivono", ha spiegato il presidente della Lazio ai taccuini de Il Messaggero.

In tanti infatti vendono perché non è più così facile reggere con disponibilità ristrette: "Non servono aiuti, ma il rispetto di quello che l'industria del calcio dà al nostro paese", ha detto il patron biancoceleste. E ha continuato: "Le aziende italiane e gli imprenditori una volta investivano anche nel calcio. Adesso è venuta meno la forza economica e arrivano solo i fondi".

In merito servirebbe una norma e verificarne la provenienva. Anche se la cosa più grave, secondo lui, è che si sta perdendo l'aspetto 'romantico' e 'patriottico': "Queste proprietà non hanno interesse a valorizzare la tutela della fede sportiva né il nostro territorio", ha concluso Lotito.