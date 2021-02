Lazio, Lotito prepara il premio Champions in caso di passaggio del turno

Non servono stimoli per partite del genere, ma il presidente Lotito è pronto a premiare i suoi giocatori in caso di passaggio del turno. Contro il Bayern Monaco sarà una vera e propria impresa, ma la Lazio non ha nulla da perdere e se la giocherà a viso aperto. Come ha già fatto dopo l'approdo agli ottavi di finale, il presidente biancoceleste è pronto a fare un regalo ai propri calciatori se dovessero centrare l'obiettivo anche contro i tedeschi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, erano circolate voci su una cifra di 3 milioni di euro complessivi, anche se in realtà la somma non è ancora stata decisa. Quel che è certo è che chi passerà il turno si assicurerà 10,5 milioni di euro da mettere nelle proprie casse e sicuramente una parte verrebbe destinata a chi se li è guadagnati sul campo.

