Lazio, Lotito rafforza la società: in arrivo un nuovo dirigente

La Lazio pronta ad inserire una nuova figura dirigenziale. Claudio Lotito continua l’opera di rafforzamento della società con un nuovo elemento in organigramma. Secondo la rassegna di Radiosei, presto entrerà Sara Zanotelli, 30 anni di Trento, con un passato come membro dello staff dell’ex Ministro per la famiglia e la disabilità Lorenzo Fontana. Giovane e preparata, con una laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Trento, e un master di 2° livello in “Relazioni istituzionali, lobby e comunicazione d’impresa” alla Businnes School della Luiss di Roma. Non è finita qui: nel curriculum anche qualche articolo per L’Opinione, giornale online diretto da Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione biancoceleste, e la fascia di Miss Trento, vinta nel giugno 2012. Il ruolo nella Lazio: funzioni organizzative e gestionali, con la stretta collaborazione dell’ufficio del presidente. Sara Zanotelli si unisce così ad Angelo Peruzzi, club manager, a Mauro Bianchessi, direttore del settore giovanile e ad Anna Maria Nastri, event manager.

Pubblicato il 12/11 alle 7.50