Lazio, Luis Alberto e la statistica contro le big: numeri impressionanti

RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto è sempre più leader nella Lazio. Lo spagnolo è centrale nella squadra di Sarri e continua a disegnare calcio. La sua gemma contro il Napoli è ancora negli occhi di tutti. Il numero dieci continua a essere l'arma in più e le statistiche sono sempre più dalla sua. Come scrive Il Corriere della Sera, con il gol di sabato scorso la Lazio ha vinto 7 delle 10 gare in cui lui ha segnato contro una delle grandi (Napoli, Juventus, Inter, Milan, Atalanta, Roma). A queste si aggiungono due pareggi e il ko di San Siro contro il Milan di dicembre 2021. L'andaluso è anche un talismano e il giocatore continua a disegnare calcio e magie. Bizze e caratteraccio fuori dal campo sono alle spalle, per Luis ora parla il campo.