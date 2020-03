Lazio, Lulic e Parolo a vita: firmato il prolungamento del contratto

La Lazio, da casa, lavora sui rinnovi. Quello di Luis Alberto è a un passo, per Strakosha si sta lavorando in queste ore, mentre per Lulic e Parolo è già tutto sistemato. I due senatori biancocelesti (entrambi in scadenza a giugno 2020), come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, avrebbero già firmato il prolungamento del contratto: giocheranno alla Lazio fino al 2021. La Lazio, in questa delicata fase della stagione, non lo ha ancora annunciato, ma sia Parolo che Lulic sono pronti a chiudere la carriera in biancoceleste. Il primo 35 anni, il bosniaco 34: insieme a Radu (in scadenza nel 2021) sono i veterani della squadra e, nonostante l'età avanzata, hanno ancora qualcosa da offrire alla causa biancoceleste.

