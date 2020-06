Lazio, Lulic non si arrende. Ma il rientro potrebbe arrivare il prossimo anno

Una situazione difficile da gestire, triste e dura da accettare. Senad Lulic sta ancora combattendo con i fastidi alla caviglia sinistra, prima infortunata, poi infettata. Tornato a Roma a inizio mese, il capitano della Lazio non si è ancora visto in campo: sta svolgendo un lavoro (5-6 ore al giorno) tra palestra e fisioterapia. E le prospettive non sono del tutto rosee, anche perchè Lulic non mette piede in campo da inizio febbraio e per concludere definitivamente la riabilitazione potrebbero volerci altri due mesi. Una stagione - quella in corso - che probabilmente è terminata il 5 febbraio, quando scese in campo stringendo i denti nel match contro il Verona. Lo aveva fatto già nelle partite precedenti, poi quando la caviglia non gli ha permesso neanche più di camminare, non c'è stato nulla da fare. Ora la situazione è complicata, talmente tanto da poter pensare che il ritiro sia una soluzione a tutti i problemi. Ma Lulic è un combattente, non è uno che si arrende così facilmente. E allora, vederlo ancora con la maglia biancoceleste allo stadio Olimpico non è un certo un miraggio.