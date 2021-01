Lazio, Lulic si allena con il gruppo: il capitano mette il derby nel mirino

Sembra essere tutto finito. Dopo le varie operazioni alla caviglia e un calvario lunghissimo, Senad Lulic è tornato ad muoversi con il gruppo e a svolgere l'allenamento completo a Formello. Niente più lavoro differenziato per il bosniaco che spera di rientrare il prima possibile per dare una mano alla squadra nella seconda parta di stagione. I prossimi saranno giorni decisivi per capire la tenuta del capitano. Inzaghi e il suo staff valuteranno come risponderà la caviglia e cercheranno di capire se l'esterno è arruolabile sin da subito. Come riporta la consueta rassgena stampa di Radiosei, Senad non gioca una partita ufficiale dallo scorso febbraio, uno stop lunghissimo che spera di dimenticare il prima possibile. Il capitano biancoceleste ha messo nel mirino il derby con la Roma, che lui conosce molto bene, e spera in una possibile convocazione per la gara del 15 gennaio. Se Lulic dovesse dare risposte incoraggianti, la prossima settimana potrebbe avvenire il cambio nella lista Serie A con Djavan Anderson pronto a lasciargli spazio. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma il bosniaco spera di poter dire ancora la sua con l'aquila sul petto.

