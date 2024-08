Lazio, Marchegiani ricorda la Supercoppa Europea: "Contro lo United..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un ricordo dolcissimo. Finale della Supercoppa Europa Manchester United - Lazio, terminata 0-1 con il gol di Marcelo Salas. In porta per i biancocelesti c'era Luca Marchegiani, che ai taccuini de Il Messaggero è tornato a parlare proprio di quella gara. In occasione della finale tra Real Madrid e Atalanta di questa sera, infatti, l'ora opinionista ha detto: "L'Atalanta a Varsavia celebrerà la sua grande crescita, nella sfida contro il Real vedo molto di quello che avevamo vissuto noi con la Lazio quando battemmo lo United".