Lazio, Marusic positivo. Chi gioca contro la Juventus? Le opzioni di Sarri

L'infermeria della Lazio continua a riempirsi, non una buona notizia in vista della partita contro la Juventus alla ripresa. I biancocelesti hanno la maggiore carenza di uomini in difesa: Lazzari è infortunato, sebbene stia provando ad accelerare i tempi di recupero, e Marusic è risultato positivo al Covid-19. L'unico terzino a disposizione di Sarri attualmente è Hysaj. Chi giocherà con lui? Il tecnico sta valutando le varie opzioni, come riporta la rassegna stampa di Radiosei: Lazzari potrebbe farcela, ma sarebbe rischioso un suo recupero lampo; il Comandante potrebbe pensare di mettere l'albanese sulla destra e schierare Radu, già utilizzato contro il Verona, però da centrale; un'altra idea potrebbe essere quella di spostare Patric dal centro alla fascia destra: lo spagnolo nasce terzino e quindi conosce il ruolo. Vedremo in settimana se il toscano farà delle prove specifiche in settimana.