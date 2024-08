Lazio - Milan, atmosfera da brividi all'Olimpico: il parziale sui tagliandi

RASSEGNA STAMPA - Lazio - Milan è il primo big match di questa stagione per i biancocelesti, reduci da una sconfitta dura da digerire in casa dell’Udinese. Dopo la partenza positiva col Venezia, la squadra di Baroni è caduta contro quella di Kosta Runjaić e la sfida con i rossoneri rappresenta una chance importante per rialzarsi. Per l’occasione, ci sarà una cornice all’altezza della gara. Zaccagni e compagni potranno contare su un pubblico numero che, riporta Il Corriere dello Sport, è a un passo da quota 45.000. Sono già 16.500 i biglietti venduti che vanno sommati ai 27.800 abbonati, per un totale provvisorio di 44.300. Numero però che è destinato a crescere da qui al giorno della partita, l’obiettivo è raggiungere e superare la soglia dei 50.000. L’Olimpico si prepara al clima delle grandi occasioni, anche per omaggiare Eriksson nel pre partita.

