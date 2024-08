Lazio - Milan, pronto l'omaggio per Eriksson: le iniziative del pre-partita

RASSEGNA STAMPA - La Lazio e tutta la Serie A rendono omaggio a Sven-Goran Eriksson. Nella prossima giornata di campionato, su tutti i campi, ci sarà un minuto di silenzio per commemorare l'ex tecnico scomparso dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas. L'attenzione, però, sarà tutta su Lazio - Milan e sull'Olimpico.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sarà proiettato sui maxischermi dello stadio un video motivazionale. Inoltre saranno anche esposti tutti i trofei vinti dalla formazione biancoceleste tra il 1997 e il 2001 con lo svedese in panchina (un campionato, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa europea).

Ma non finisce qui. Come scrive il quotidiano, la società starebbe lavorando ad altre sorprese da dedicare a Sven. Saranno invitati, infatti, alcuni dei suoi giocatori dell'epoca per rendergli omaggio e per rendere ancora più emozionante il momento pre-partita.