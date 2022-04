Lazio, Milinkovic agguanta Casiraghi e sogna la top ten: i numeri

Con la rete contro il Sassuolo, il serbo ha agguantato Casiraghi al tredicesimo posto all time con la maglia biancoceleste…

RASSEGNA STAMPA - Dominante a centrocampo, arma in più quando entra in area di rigore e straordinario palla al piede. Definire Sergej Milinkovic Savic risulta sempre più difficile. La prestazione fornita sabato con il Sassuolo è sicuramente una delle migliori dell'intera stagione. Il numero 21 ha messo in campo tutto il repertorio, ma soprattutto ha segnato il gol decisivo con una precisa deviazione sul cross di Luis Alberto. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, il centrocampista ha raggiunto Pierluigi Casiraghi con 56 reti firmate con la maglia della Lazio. Staccato Inzaghi, fermo a 55, Sergio è ora tredicesimo nella classifica all time a meno 8 dalla top ten. Più vicina, invece, la decima posizione per reti segnate in Serie A in biancoceleste. La posizione è occupata da Pandev che è a quota 48 a più due su Milinkovic, arrivato a 46.