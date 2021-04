Lazio, Milinkovic bomber: a segno contro tutte le big, tranne Napoli e Milan

La stagione da protagonista di Milinkovic-Savic con la Lazio è suggellata dai suoi numeri. 7 gol e 8 assist sono il suo record personale di reti complessive, 15, in cui ha messo lo zampino, come fece nel 2017-2018 con 12 marcature e 3 passaggi vincenti. Nella sua esperienza in biancoceleste, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il 'Sergente' ha trafitto quasi tutte le big della Serie A, dall'Inter (4) all'Atalanta (5) passando per la Roma (2) e la Juventus (1). All'appello mancano solo Napoli e Milan, proprio le prossime avversarie in campionato della squadra di Inzaghi. Saranno due sfide fondamentali per la lotta Champions e il serbo potrebbe essere utile alla causa colmando anche una sua "lacuna" personale.