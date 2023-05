Lazio, Milinkovic prepara i saluti: domenica la sua ultima partita all'Olimpico?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà Lazio - Cremonese l'ultima di Milinkovic all'Olimpico? Una storia d'amore che dura dal 2015, fatta di prestazioni incredibili, di tocchi di suola capaci di accarezzare il pallone in un modo unico, fatta di stima da parte di un popolo e di voci di mercato incessanti e finora calciate via nella parte più lontana come un pallone insidioso avversario quando stai vincendo 1-0. Come riporta la rassegna di Radiosei, quest'anno per Sergej l'intenzione di andare via c'è, ma dipende dalle offerte che arriveranno. Lotito chiede 40 milioni, forse ne arriveranno di leggermente più basse. Si vociferano come al solito squadre di Premier interessate, ma anche le italiane sembrano farci un pensierino: Inter, Milan e Juve. Non è stato certo un anno facile per lui, le prestazioni viste in campo non sono quelle a cui ha abituato tutti: in tutto ha segnato 9 gol tra campionato e Coppe (7 in campionato, 2 in Europa League). L'addio non è ancora stato pronunciato e, se dovesse essere così, sarà doloroso per il popolo laziale ma anche per Sergej che a Roma è diventato un uomo e un grande calciatore.