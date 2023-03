Lazio, negli ultimi cinque turni numeri da Champions e dopo la sosta...

Questa sì, ora è una Lazio da Champions. La squadra di Sarri si gode la sosta al secondo posto in classifica e la vittoria del derby contro la Roma è solo la ciliegina sulla torta. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei nelle ultime cinque giornate di Serie A nessuno ha fatto meglio dei biancocelesti: la Lazio ha recuperato punti contro tutte le pretendenti portandone a casa 13 di 15 disponibili (come la Fiorentina) in confronto ai 7 del Milan, i 6 di Inter e Roma e i 4 dell’Atalanta. Solo Napoli e Juventus hanno tenuto il passo di Milinkovic e compagni conquistando però un punto in meno (12).

Adesso la sosta servirà per recuperare tutte le energie e soprattutto per ritrovare Ciro Immobile che tanto sta mancando a Maurizio Sarri e non solo. L'attaccante ha recuperato dall'infortunio di Napoli ma ora è a lavoro per tornare al top della forma e per dare una mano ai suoi compagni. Aprile sarà un mese cruciale con un calendario tutt'altro che semplice: al rientro la Lazio sfiderà il Monza, poi la Juventus in casa e ancora Spezia e Torino fino ad arrivare al doppio impegno con Inter e Milan in una settimana. Insomma, lo sprint finale è apparecchiato: mancano gli ultimi 100 metri per raggiungere la meta.