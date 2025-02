Lazio, occasione Dele-Bashiru: contro il Venezia tocca a lui

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La squalifica di Rovella porta Baroni a dover prendere una scelta sul sostituto che scenderà in campo contro il Venezia. Belahyane o Dele Bashiru? Il primo attende ancora l'occasione di esordire, mentre il secondo vuole tornare a giocare dopo esser rimasto in panchina contro il Napoli.

Come spiega il Corriere dello Sport, il nigeriano è favorito su Belahyane per affiancare Guendouzi a centrocampo, mentre il nuovo acquisto potrebbe entrare a gara in corso. Dele e Guendouzi hanno già giocato insieme contro il Napoli all'andata e contro la Fiorentina, quando però fu scelto all'ultimo minuto per problemi familiari di Rovella. Questa volta la Lazio avrà un’intera settimana per preparare la sfida, con allenamenti specifici tra domani e giovedì.

Classe 2001, Dele-Bashiru si è adattato a diversi ruoli in questa stagione: mediano, mezzala nel 4-3-3, trequartista o esterno sinistro nel 4-2-3-1. Questa duttilità gli ha permesso di giocare con una certa continuità sia in campionato che in Europa League. In Serie A ha collezionato 15 presenze, 8 da titolare e 7 da subentrato, ha segnato 3 gol (contro Bologna, Atalanta e Monza), ma giocando più avanzato rispetto alla posizione che dovrebbe occupare contro il Venezia. Nel ruolo di mediano dovrà garantire inserimenti offensivi ma anche equilibrio e copertura difensiva. Sarà un test importante per lui, perché la Lazio ha bisogno di vincere dopo l’aggancio della Juventus al quarto posto.