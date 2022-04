Lazio, Oddi ricorda Chinaglia: “In campo era antipatico, fuori era un amico”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

A dieci anni dalla scomparsa di Giorgio Chinaglia diverse sono le iniziative per ricordarlo e celebrare quel legame indissolubile tra lui e la Lazio. Oggi in occasione della gara contro il Sassuolo, all’Olimpico sarà allestita una mostra a lui dedicata su iniziativa del Lazio Museum. Ieri invece, presso la Chiesa del Cristo Re a Roma si è celebrata la messa commemorativa ricordando anche gli altri eroi di quella Lazio che ha fatto sognare e che purtroppo non ci sono più. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, tra i partecipanti c’era anche Giancarlo Oddi che ha speso commoventi parole d’affetto nei confronti del suo compagno: “Ho ancora il suo numero, ogni tanto lo chiamo”. Il temperamento di Chinaglia era noto a tutti, lo conosceva bene Oddi che ha ricordato quanto fosse esigente in campo definendolo anche “antipatico” ma fuori dal rettangolo di gioco una persona buona e un vero amico. Infine, le parole del presidente della Polisportiva Lazio Buccioni: “Simbolo di un gruppo formidabile che ha scritto una pagina di sport nazionale e mondiale”.

