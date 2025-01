Lazio, ora Hysaj può rimanere: il terzino si gioca la conferma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

RASSEGNA STAMPA - Adesso Hysaj può rimanere. Il terzino albanese, fuori lista per problemi legati agli over 22, si è fatto trovare pronto in entrambe le volte in cui è stato chiamato ad aiutare la squadra, in Coppa Italia e domenica scorsa contro il Verona. In entrambe le occasioni è stato autore di prestazioni di livello che hanno contribuito alle due vittorie ottenute. Nello specifico, come riporta il Corriere dello Sport tramite i dati Opta, al Bentegodi ha giocato 92 palloni, realizzato 69 passaggi, vinto 6 duelli su 8, guadagnato 4 possessi, vinto 3 contrasti su 3, intercettato 2 palloni e respinti 5: dati di tutto rispetto se si pensa che fino ad ora si è praticamente solo allenato e giocato esclusivamente in Nazionale.

Per Hysaj si era mosso il Lecce, ma lo stipendio troppo alto (2,8 milioni) lo ha fatto desistere, dunque finché ce ne sarà la possibilità Baroni lo sfrutterà nella formazione e chissà che poi non verrà attuato qualche cambio nella lista: nei prossimi giorni si scopriranno le condizioni di Patric, appena tornato dalla Spagna per il suo problema la tendine d'Achille, e Lazzari starà fuori un mese per una microfrattura alla rotula. La lista dell'Europa League purtroppo non è modificabile in questo momento, ma considerate le assenze appunto di Lazzari e di Pellegrini (squalificato), l'albanese avrebbe fatto molto comodo.