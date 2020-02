Lazio, Paolo Rossi: “Spero che Immobile duri fino a Euro 2020, mi sembra 'leggero'”

Per molti tifosi avversari sarà un dolore, come accade “ogni maledetta domenica” quando il pallone si insacca. Ma tutti gli italiani dovrebbero fare il tifo per Ciro Immobile. Centravanti titolare dell'Italia e non solo della Lazio, che sta trascinando a suon di gol: “Immobile sta viaggiando a ritmi incredibili” - ha detto Paolo Rossi, campione del mondo '82, nell'intervista riportata da Radiosei - “Ha raggiunto la definitiva maturità e mi chiedo: dove può arrivare se continua così? Oltre i 40 gol? Certo, è una possibilità, dipende anche da come lo sosterrà la Lazio. Però questo Immobile è una garanzia e spero duri fino a Euro 2020. Mi sembra più leggero, come se si fosse tolto di dosso la preoccupazione di chi si sente responsabile di tutto”. Infine, Rossi ha rilasciato una battuta in merito alla lotta Scudetto: “Juve e Inter se la batteranno fino in fondo, con la Lazio appena staccata. I nerazzurri si sono avvicinati alla squadra di Sarri grazie all'ottimo mercato di gennaio”.

