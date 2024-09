Lazio, Patric e il recupero per il Torino: il punto della situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara al lunch match della sesta giornata contro il Torino, con Baroni che deve scegliere chi portare in trasferta. Sicuramente non ci sarà Gigot: il neo acquisto della Lazio non ha ancora avuto modo di scendere in campo e ieri ha saltato nuovamente l'allenamento a causa della contusione alla spalla. Potrebbe esserci, invece, Patric. Lo spagnolo era uscito anzitempo mercoledì contro la Dinamo Kiev per un problema muscolare e negli ultimi due giorni è stato gestito, ma ieri ha ripreso a correre in campo. Le sensazioni sono positive, tanto che non sono stati necessari ulteriori controlli clinici, originariamente programmati per la giornata di giovedì. Alla vigilia della partita contro il Torino verranno effettuati altri test in campo e in base alle risposte verrà presa una decisione sulla convocazione.

