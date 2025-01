Lazio, Pedro al comando: obiettivo preservare il primato in Europa League

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Alle spalle il successo contro il Verona, la Lazio è pronta a tornare in campo in Europa League nell'affascinante sfida contro la Real Sociedad. Un match importantissimo per la squadra di Baroni che ha come obiettivo quello di mantenere il primato nel maxi-girone.

Certo l'avversario è di valore e soprattutto il tecnico dovrà mettere in campo la formazione migliore con alcune scelte praticamente obbligate soprattutto in difesa. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport in porta potrebbe essere la volta di Mandas ma la linea difensiva non ha ampio margine di scelta e sarà composta da Marusic, Romagnoli, Gila e Nuno Tavares. Non ci sono infatti alternative con Lazzari e Patric infortunati, Gigot e Pellegrini squalificati, e Hysaj fuori lista. In questo senso possibile che Baroni decida di chiamare Milani dalla Primavera con Dele-Bashiru chiamato a dare respiro a uno tra Guendouzi e Rovella. Anche in questo caso il tecnico non ha altri giocatori a disposizione con Vecino infortunato e Castrovilli, Basic e Ibrahimovich che non sono inseriti nella lista dell'Europa.

L'unico reparto in cui Baroni potrà scegliere liberamente è l'attacco dove una maglia da titolare dovrebbe andare a Pedro. Lo spagnolo è finalmente tornato dall'infortunio e l'Europa League è di fatto la sua competizione. 4 gol e 3 assist che fanno di lui un protagonista assoluto.