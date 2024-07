Lazio, presto la decisione sul capitano: la situazione e il favorito

RASSEGNA STAMPA - Dopo Ciro Immobile, la fascia di capitano della Lazio non ha ancora il suo legittimo proprietario. Nel ritiro di Auronzo di Cadore in tanti l'hanno indossata: da Marusic a Patric, passando per Romagnoli, Cataldi e Zaccagni. Nessun punto di riferimento, ma adesso dovremmo davvero essere vicini alla decisione definitiva.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, in vantaggio dovrebbe esserci proprio il nuovo numero 10 biancoceleste. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, Baroni si congratulerà con lui per la nascita della seconda figlia e potrebbe anche comunicargli la decisione tanto attesa. Niente di ufficiale al momento, ma Zaccagni è senza dubbio il favorito per ottenere la fascia già a partire dalla prossima amichevole contro l'Hansa Rostock.