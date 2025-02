Lazio Primavera, il riscatto post-derby: al Fersini arriva il Cagliari

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio Primavera cerca il riscatto dopo il derby perso. Oggi al Fersini arriva il Cagliari - fischio d'inizio alle ore 12.00. I biancocelesti al momento sono settimi, a -5 dalla coppia Milan-Juventus: devono recuperare almeno una delle due squadre davanti per centrare l'accesso ai play-off. I bianconeri hanno anticipato la propria gara ieri, perdendo 3-1 in casa del Monza. Ecco perché, come riporta il Corriere dello Sport, quella di oggi è una grande occasione per accorciare le distanze. L'allenatore Pirotti, in settimana, ha esaltato la prestazione contro la Roma nonostante la sconfitta: "Siamo usciti a testa alta, abbiamo fatto una grande gara. Abbiamo colpito una traversa, c'è stato un gol annullato, ho visto i ragazzi con lo spirito giusto, da Lazio. Questo dev'essere un punto di ripartenza". I baby talenti biancocelesti hanno vinto solamente una gara nelle ultime otto, occorre necessariamente invertire il trend. Per la gara di oggi torneranno a disposizione cinque giovani convocati da Baroni per la trasferta di Braga: Nazzaro, Di Tommaso, Serra, Zazza e Balde. Ancora out Filipe Bordon e Milani, impegnati nel Sudamericano Sub 20.

