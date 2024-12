Lazio, Provedel e quel rapporto con il derby: si punta a spezzare la maledizione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il rendimento di Ivan Provedel nelle ultime gare è in crescita. Dopo un piccolo periodo di assestamento, ecco che la sua presenza è tornata a essere sinonimo di affidabilità confermandosi un valore aggiunto della difesa della Lazio. Per questo adesso non vede l’ora di tornare a misurarsi in una sfida come il derby che per lui è sempre stata una sorta di maledizione.

È un rapporto odi et amo, infatti, quello del portiere friulano con la Roma che per un motivo o per un altro non è mai riuscito ad affrontare nei due incroci che ci sono stati nel 2024. Ciò che contraddistingue infatti il rapporto tra Ivan e la stracittadina è dettato in primis da “benedizione”, ossia quello che ha caratterizzato i suoi primi 3 match disputati contro la Roma da giocatore della Lazio: due vittorie, un pareggio e zero gol subiti, ancora meglio, tre derby, tre clean sheet, per un totale di 270 minuti di imbattibilità (recuperi esclusi). Peccato però che a parte questo tris iniziale non sia più riuscito a giocare per via di problemi fisici.

Come riporta il Corriere dello Sport, nel primo confronto del 2024, quello del 10 gennaio in Coppa Italia, era stato Mandas a prendere il suo posto per via di una sindrome influenzale che lo aveva costretto a restare a letto. Nel secondo, quello in campionato del 6 aprile, era stato di nuovo il greco a partire dai primi minuti, incassando il gol decisivo di Mancini. Provedel, infatti, aveva dovuto alzare bandiera bianca già dalle gare precedenti per via di un infortunio alla caviglia. Ma non solo, anche nel derby del marzo 2023, in realtà, non ci sarebbe dovuto essere a causa di un febbrone che lo aveva messo al tappeto nei giorni precedenti. Sarri però lo portò con sé e alla fine lo convinse a scendere in campo dal primo minuto. Per questo i tifosi e Provedel stesso sperano che il suo ritorno tra i pali possa prendere la solita forma di benedizione.