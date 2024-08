Lazio, quando potrebbe esordire Castrovilli: le due ipotesi

L'arrivo alla Lazio è per Gaetano Castrovilli una nuova rinascita e lo ha ribadito fin da subito. Il giocatore non ha ancora esordito e lo farà appena i medici gli daranno l'ok. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in questi giorni dovrebbe ritornare in gruppo e riprendere la forma allenamento dopo allenamento. Ad Auronzo ha svolto una preparazione personalizzata.

Ma quando avremo modo di gustarsi l'esordio di Castrovilli con la maglia biancoceleste? Sabato 3 agosto si gioca a Frosinone, i tempi sono troppo stretti. Più probabile sarà vederlo a Southampton o a Cadice la prossima settimana, nei test del 7 e del 10 agosto.