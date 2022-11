Lazio quarta, Lotito soddisfatto e grato a Sarri. E alla ripresa...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Quarto posto, quarto miglior attacco e seconda miglior difesa del campionato. Non male l'inizio di stagione della Lazio. I biancocelesti, hanno dimostrato in questi tre mesi di poter competere ad alti livelli e lottare fino alla fine per un posto in Champions. La rassegna stampa di Radiosei riporta il commento positivo del presidente Lotito sull'avvio di stagione della sua squadra: "Sono molto contento del quarto posto, del calcio e dello spirito che abbiamo dimostrato nella prima parte del campionato. Sarri ha fatto un ottimo lavoro, a gennaio dobbiamo ripartire nello stesso modo per arrivare in Champions".