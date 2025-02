Lazio, rebus nuovi acquisti: ancora nessuno ha esordito. La situazione

RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio ha chiuso i battenti ormai da diverse settimane e in casa Lazio cresce l'attesa per vedere in campo i nuovi acquisti. Reda Belahyane, Arijon Ibrahimovic e Oliver Provstgaard da quando sono arrivati a Roma hanno lavorato con la squadra per farsi trovare pronti quando verranno chiamati in causa.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport è proprio l'ex Verona Belahyane ad avere più chance di fare il suo esordio, magari già contro il Venezia vista la squalifica di Rovella. Discorso simile anche per Ibrahimovic, il primo dei tre acquisti, che potrà provare a giocarsi le sue carte visto che il Taty starà ai box per almeno un mese.

Più indietro invece Provstgaard il cui acquisto è stato anticipato da giugno a gennaio ma sul quale mister Baroni vuole lavorare in modo importante e farlo abituare al calcio italiano.