Lazio, Reina potrebbe rimanere un altro anno: Sarri lo premia

Oggi toccherà a Pepe Reina. Il portiere della Lazio tornerà di nuovo titolare tra i pali della porta nel match di Coppa Italia contro l'Udinese in programma alle 17.30. Lo spagnolo è stato superato da Strakosha in campionato, le 7 panchine consecutive in Serie A ne sono un esempio. Il saper stare al proprio posto senza perdere motivazioni nel gioco è una delle caratteristiche che, come fa sapere la rassegna stampa di Radiosei, possiede Reina. Il tema del ruolo dei "secondi portieri" è stato approfondito dallo psicologo dello sport spagnolo, il dottor Alfonso Rodrìguez Fernandez in uno dei suoi articoli, prendendo come esempio lo stesso Reina: "Ai Mondiali del 2010 in Sudafrica (vinti dalla Spagna, ndr), il buon "Pepe" non era il secondo portiere ma il terzo! A dire il vero, è stato difficile. Tuttavia ha magnificamente accettato il suo ruolo, ha sacrificato il suo "ego" e ha portato avanti il collettivo. Ha fatto dei calciatori una famiglia. Ha portato sorrisi, gioia, divertimento e una buona atmosfera".

RINNOVO - Il comportamento di Reina però è lo stesso che ha nella Lazio. Ecco perché oggi Sarri ha deciso di premiarlo e perché probabilmente resterà in biancoceleste anche l'anno prossimo. Tutto questo non solo per la clausola intrinseca nel contratto che prevede un automatico rinnovo in caso di qualificazione in Europa, ma proprio per il suo risultare "fondamentale" e "imprescindibile" per la squadra e tutta la società.