Lazio, riparte il progetto della Città dello Sport: nuova istruttoria con il Comune

RASEGNA STAMPA - L’idea di dar vita ad una Città dello Sport era nata nel 2019 e adesso sta tornando prepotentemente in auge. L’area prescelta è quella di Roma Nord tra via Salaria e via Flaminia e il tutto sarà esaminato a breve dall’amministrazione Gualteri. L’obiettivo è far riprendere l’istruttoria in tempi brevi dopo il cambio di Giunta mentre il progetto sarà curato sempre da PEI Engineering, società che si occupa appunto di ingegnerie urbanistiche.

Il progetto della nuova casa della Polisportiva

L’ambizioso progetto ha come obiettivo quello di donare finalmente una casa alla Polisportiva della Lazio. Nello specifico dei 137 ettari dell’area situata a Prima Porta più di 90 saranno destinati alla naturalizzazione del sito e diventeranno il Parco Sportivo del Tevere Nord. Gli altri 30 saranno ceduti gratuitamente alla Polisportiva Lazio. Nella giornata di ieri presso l’Aeroclub d’Italia è andata in scena la conferenza di presentazione del piano e sono stati illustrati i passi che saranno fatti. Queste le dichiarazioni in merito del responsabile del progetto, l’architetto Francesco Bellini di PEI Engineering, che ha fatto un punto della situazione sull’iter da seguire: "Il progetto è stato protocollato con una integrazione realizzata sulla base delle indicazioni del nulla osta ottenuto dalla soprintendenza archeologica e altre richieste che provengono dal territorio del XV Municipio. Ci auspichiamo che il Comune esamini la proposta e che convochi un tavolo in cui sia possibile definire il progetto che dovrà poi essere completato. C’è piena disponibilità ad ascoltare le esigenze dell’amministrazione".



Uno degli obiettivi è quello di realizzare un quartiere di architettura ecosostenibile. D’altronde il gruppo imprenditoriale ha ribadito che questo è un progetto per la città e tramite la realizzazione di queste infrastrutture si vuole inoltre favorire l’assetto urbanistico dell’intera area di Roma Nord. All’evento di presentazione hanno presenziato. Fiorenzo Boria, direttore tecnico di PEI Engineering, il professor Roberto Guercio, ordinario di Costruzioni idrauliche presso l’Università La Sapienza e Marco Donvito ( Parco del Tevere Nord Srl ). Non poteva mancare Antonio Buccioni, presidente della Polisportiva Lazio, che si è detto orgoglioso di poter dare finalmente una casa alle molteplici discipline biancocelesti.