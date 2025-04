Lazio - Roma, Guendouzi sfida Konè: duello tutto francese in mediana

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Questa sera andrà in scena l'attesissimo derby della capitale; Lazio e Roma, oltre a giocarsi punti importanti in ottica Champions, concorrono per ottenere la supremazia cittadina.

In mediana promette scintille il duello tutto francese tra Guendouzi e Kone. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, all'andata i due non se le erano mandate a dire, mettendo in atto uno scontro ad alta tensione. Poi, dialogando, Guendouzi e Kone avevano chiarito, ma questo derby potrebbe riaccendere antichi dissapori.

Entrambi sono giocatori imprescindibili per le rispettive squadre: 30 presenze uno (Guendouzi) e 27 l'altro (Konè), insomma Baroni e Ranieri difficilmente rinunciano a queste macchine da guerra, che abbinano quantità a qualità. Non ci resta che attendere l'inizio dell'incontro per assistere a questa lotta tra titani.