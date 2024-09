Lazio | Sabatini: "Dia, un colpo magnifico!". E sul mercato di Lotito...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - "Boulaye Dia? Hanno fatto un magnifico colpo". Inizia così l'intervista di Walter Sabatini - direttore sportivo di lungo corso, che nella Capitale ha lasciato il segno sia da una parte che dall'altra - al Corriere dello Sport. "È un giocatore forte, un attaccante che finalizza, sente la porta. Ha anche un grande pregio, perché può giocare insieme a Castellanos. Per me è stata un'operazione molto importante, rende la Lazio più competitiva". Da parte del ds vanno poi i complimenti al dirigente della Lazio, Fabiani, in grado di "pescare" sia Dia che Tchaouna. Anche sul giovane attaccante classe '03, infatti, arrivano parole di forte stima da Sabatini. Nell'intervista ha spiegato sia un giocatore velocissimo, con un'ottima tecnica di base. Menzioni speciali anche per Noslin e per Tavares che, secondo il suo parere, ha già tutto per diventare un idolo dei tifosi.

In generale sul mercato di Lotito e Fabiani, Sabatini s'è detto soddisfatto: "Hanno fatto una buona politica, una discreta campagna aquisti, prendendo calciatori che possono essere investimenti per il futuro, hanno fatto un bel lavoro". Chiamato, poi, a esprimersi su Immobile, il ds ha sottolineare l'esser diventato una leggenda della Lazio, che i tifosi non potranno dimenticare in un anno o in pochi mesi. Saranno necessari tempo e risultati, oltre al fatto di centrare una qualificazione in Champions. Proprio sulla possibilità che la Lazio possa arrivare nuovamente nell'Europa dei grandi, l'ex Salernitana ha spiegato che tutto dipenderà da come questi giocatori si adegueranno al livello richiesto. "Ma qualche chance c'è", ha concluso.

TORNA ALLA HOMEPAGE