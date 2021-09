Lazio, Sarri il valorizzatore: i calciatori diventati grandi grazie al Comandante

RASSEGNA STAMPA - Domenica c'è Milan-Lazio, sfida che metterà di fronte Pioli e Sarri, due dei più grandi valorizzatori di giocatori in Italia. In particolare, il Comandante, nel corso della sua lunga carriera, ha reso celebri diversi calciatori trovando la loro dimensione e facendo emergere tutte le loro caratteristiche. Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, tra i migliori protagonisti valorizzati dal mister ci sono Higuain, che ha lavorato con lui a Napoli, Torino e Londra, Jorginho, diventato perno del Chelsea e della Nazionale campione d'Europa, Mertens, nel ruolo di falso 9 inventato proprio da Sarri, Insigne, uno dei migliori esterni in circolazione. L'elenco è lunghissimo e si potrebbe andare avanti all'inifinito. Da Hamsik a Zielinski, passando per Cuadrado, Dybala, Callejon, Koulibaly, Hysaj, che lo ha seguito alla Lazio, e altri che con il Comandante hanno trovato nuova linfa nonostante l'età come Reina e Pedro. Anche nella Capitale, Sarri proverà a mettere in atto il suo percorso di crescita. Interessati non solo i baby Raul Moro e Luka Romero, ma anche i veterani come Immobile, Milinkovic, Luis Alberto e Felipe Anderson attendono dal tecnico quella dritta in più per crescere ancora.