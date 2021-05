Lazio, Sarri nome gradito nello spogliatoio. E spunta anche Nesta

Giorni caldi in casa Lazio, l'addio di Inzaghi ha aperto un casting di allenatori che però sembra già essersi arrestato: è Maurizio Sarri il principale indiziato tra i pretendenti alla panchina biancoceleste, per Lotito è la prima scelta e le parti stanno cercando di avvicinarsi. La trattativa è nella sua fase calda e sta spazzando via dal tavolo gli altri nomi dei papabili tecnici, a cui nelle ultime ore, secondo l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, si sarebbe aggiunto anche quello di Alessandro Nesta. L'ex capitano della Lazio è ora in forza a Miami, sarebbe una scommessa. Dallo spogliatorio, d'altronde, arrivano segnali che portano a Sarri: Ciro Immobile, ad esempio, gradirebbe un big come l'ex Napoli e Juventus alla guida della Lazio, ma intriga anche la personalità di Mihajlovic. Giorni decisivi, c'è attesa in tutto l'ambiente biancoceleste.