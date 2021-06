Lazio, Sarri studia già per il ritiro: ieri la visita ad Auronzo

Non vede l'ora di ricominciare Maurizio Sarri. Dopo un anno di inattività ha sposato il progetto Lazio e ora freme per rimettersi subito in pista. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ieri il tecnico è stato in visita ad Auronzo di Cadore insieme al suo staff per pianificare già il lavoro da svolgere durante il ritiro. L'allenatore e i suoi collaboratori sono rimasti soddisfatti delle strutture a disposizione e hanno già pensato a come strutturare il programma. Il Comandante dividerà il gruppo tra difensori da una parte e centrocampisti e attaccanti dall’altra in modo da far assorbire subito ai diversi reparti i suoi schemi e i movimenti richiesti. Tanto pallone fin da subito, niente allenamenti eccessivamente sfiancanti dal punto di vista fisico e poi l'utilizzo di droni per le riprese dall'alto. Maurizio Sarri è un tecnico metodico e non lascia nulla al caso, il ritiro di Auronzo dall'11 al 28 luglio è già in fase di allestimento.