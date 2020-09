Lazio, Savoldi: "I biancocelesti provarono ad acquistarmi, ma il Napoli..."

Beppe Savoldi fu al centro di uno dei trasferimenti di mercato più discussi degli anni '70, quel passaggio dal Bologna al Napoli per un valore di 2 miliardi di lire che sollevò non poche polemiche in un periodo in cui i lavoratori italiani - e quelli partenopei in particolare - erano costretti a tirare la cinghia per le difficoltà economiche e i salari immobili. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, in quell'estate del 1975 il Bologna lo sacrificò per bisogno di soldi e Savoldi per poco non finì anche alla Lazio: "Il Milan e l'Inter non si fecero avanti. Di certo ci fu un tentativo della Lazio per acquistarmi, ma il più deciso di tutti fu Ferlaino e difatti io finii al Napoli".