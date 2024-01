Lazio, si cerca il settimo trofeo dell'era Lotito: ecco quanti milioni vale la Supercoppa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È tempo di Supercoppa Italiana, è tempo di un altro trofeo che la Lazio è chiamata a giocarsi e a vincere. Come ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport, in caso di vittoria della Supercoppa, il club metterebbe in bacheca il settimo trofeo dell’era Lotito, eguagliando il periodo in cui sul trono della società sedeva Cragnotti. L’ormai oggi 84enne però, può vantare della sua uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane e due Coppe europee, mentre Lotito ha dalla sua tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Negli ultimi 10 anni, nel nostro Paese è la Juve ad aver vinto più coppe (10), alle spalle ci sono Lazio e Inter a quota 4.

Non solo gloria e trofei, ma anche soldi. Come sottolineato dallo stesso Corriere dello Sport, in queste ultime ore si sta discutendo l'ammontare del premio Supercoppa che in passato era di poco meno del milione di euro e dovrebbe continuare su queste cifre. La vittoria garantirà 8 milioni di euro, la seconda classificata 5 mioni, mentre terza e quarta 1,6 milioni a testa.