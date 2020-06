Lazio, si infiamma il ballottaggio tra Caicedo e Correa per un posto accanto a Immobile

Se nell'attacco della Lazio c'è una certezza, quella risponde al nome di Ciro Immobile. Meno scontato invece chi potrebbe prendere posto accanto al bomber biancoceleste come seconda punta: come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, è ballottaggio aperto tra Joaquin Correa e Felipe Caicedo. L'argentino era tornato al gol proprio contro il Bologna, nell'ultimo match prima del lockdown, interrompendo un digiuno lungo centoundici giorni. Correa vuole rilanciarsi già contro l'Atalanta, ma Caicedo forse parte in leggero vantaggio: nella partitella di sabato è stato proprio l'ecuadoriano a muoversi accanto a Immobile, una scelta forse non indicativa ma che sembra coerente con l'etichetta di garanzia che la Pantera è riuscita ad attaccarsi addosso nel corso della stagione. La ripresa del campionato si avvicina sempre di più e, indipendentemente da chi sarà in campo al primo fischio d'inizio, servirà l'apporto di tutti nel corso di queste ultime dodici giornate ravvicinate.

CALCIOMERCATO LAZIO, SFIDA CON IL MILAN: ECCO I GIOCATORI CONTESI

CALCIOMERCATO LAZIO, LEONARDO AVVISA: "NON SPENDEREMO 100 MILIONI PER MILINKOVIC"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE