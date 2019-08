Lazio, sorpresa Adekanye-Anderson: due jolly per il futuro

La Lazio cala il doppio jolly: Bobby Adekanye e André Anderson. Due giovani per il futuro con vista sul presente. Già, perché il futuro è adesso. Precisamente a Marienfeld, dove - data anche l'emergenza infortuni sulle fasce (Lulic e Marusic su tutti) - mister Inzaghi ha spostato i due baby biancocelesti dai loro ruoli canonici sia in allenamento sia durante l'amichevole contro l'Al Shabab: Adekanye da centravanti a esterno di sinistra, André Anderson da mezz'ala a seconda punta. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, entrambi hanno dallo loro parte la giovane età e la freschezza tipica dei debuttanti. La Serie A li aspetta. Anderson in Italia ha giocato solamente in Serie B con la Salernitana, Adekanye addirittura non ha mai esordito nel calcio professionistico. Andranno sicuramente aspettati, sia dal punto di vista fisico (soprattutto l'inglese, è ancora poco strutturato) sia da quello del carattere. Inzaghi sin dal primo giorno di ritiro li ha studiati da vicino, se li è coccolati e adesso è pronto a prenderli in considerazione e a buttarli a gara in corso, magari come spacca partite. Entrambi molto veloci e tecnici, potrebbero rivelarsi utili nei minuti finali di partite chiuse e scontrose. La gioventù al potere. Per una Lazio all'arrembaggio.

