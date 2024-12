Lazio, su Dele-Bashiru c'era anche l'Atalanta: il retroscena di mercato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È in continua crescita, Dele-Bashiru. Piano piano sta trovando sempre di più la sua dimensione all'interno della Lazio di Baroni. Da Napoli ad Amsterdam con anche la Coppa Italia: il centrocampista sta dando grande prova di sé dopo un inizio difficile e con pochissimo spazio. E ora con l'infortunio di Vecino diventerà ancora più importante.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, in estate la società biancoceleste l'ha rubato alla concorrenza di diverse squadre. Oltre al Lecce, infatti, sul nigeriano aveva fatto un sondaggio anche l'Atalanta di Gasperini. Il ds Fabiani, però, ha affondato immediatamente il colpo chiudendo l'affare per un prestito oneroso da 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 3,680, per un totale di 5,680.