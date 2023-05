Lazio, Tare ragiona sul futuro: i possibili scenari

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Tare è a un bivio, rimanere o andare. Il ds valuta il suo contratto in scadenza, Lotito vorrebbe tenerlo a patto che si ritrovi una sinergia con mister Sarri. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il direttore sportivo farà un bilancio dell'ultimo periodo così come dei 18 anni in cui è stato alla guida del mercato biancoceleste. Tante intuizioni, Milinkovic e Luis Alberto su tutti, ma anche scelte sbagliate, senza operare mai con un budget altissimo.

A prescindere dalle volontà del tecnico Tare deve capire se il suo percorso romano è giunto al termine o se al contrario c'è ancora margine per operare, Lotito pensa che la società abbia bisogno di aria nuova e anche di questo il ds dovrà prendere atto. Solo qualche settimana e poi si decreterà la fine o un altro nuovo principio.

