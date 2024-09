Lazio, Tavares da record: un treno sulla corsia sinistra biancoceleste

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

RASSEGNA STAMPA - Un treno che non accenna a rallentare. Un paragone che non sta per nulla stretto a Nuno Tavares, terzino sinistro prelevato in estate dall'Arsenal che sta facendo la differenza per la Lazio in questo inizio di stagione. Come riporta il Corriere Dello Sport, il calciatore portoghese ha stabilito un record per la Serie A: sono 4 gli assist forniti in appena 4 presenze in campionato, nessuno ci era mai riuscito da quando il dato viene raccolto, ovvero dal 2004. L'ultimo in ordine cronologico è quello che ha sbloccato la gara di ieri a Torino con uno strappo sulla sinistra e il cross vincente per Guendouzi, che ha capitalizzato al meglio il regalo dell'ex compagno di squadra al Marsiglia. Il passaggio decisivo nella gara di Torino è stato anche il primo ad avere portato a una vittoria. Dopo gli assist a Castellanos, Dia (entrambi mandati a rete contro il Milan) e Gila (con la Fiorentina), Guendouzi si aggiunge a questa lista di beneficiari. Oltre a infrangere le corsie laterali avversarie, il terzino ex Arsenal e Marsiglia supera record e si rivela uno degli acquisti più determinanti del calciomercato estivo biancoceleste.