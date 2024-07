Lazio, un trequartista per Baroni: Munoz si unirà alla prima squadra

RASSEGNA STAMPA - Un trequartista in più a disposizione di mister Baroni. Cristobal Munoz, talento classe 2005 arrivato dal Barcellona nelle prime settimane di calciomercato, si unirà alla prima squadra. Come riporta Il Corriere dello Sport, lo spagnolo si aggregherà al gruppo biancoceleste solo una volta conclusa la Supercoppa di Monterrey, torneo che la Primavera sta disputando in Messico. Dopo aver dominato il girone con due vittorie su Inter Miami e River Plate, la squadra di Sanderra giocherà oggi la semifinale oggi alle 17.30 italiane. Una volta in archivio la competizione, Munoz inizierà ad allenarsi anche con i big per essere valutato da mister Baroni. Chissà che non possa diventare la sorpresa della stagione.