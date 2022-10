Lazio, una vittoria nelle ultime 10 contro l'Atalanta: Sarri sogna lo "sgambetto" a Gasp

Fonte: Fabrizio Parascani

Per la Lazio giocare contro l'Atalanta non è mai facile, in particolare in questo momento. Per i ragazzi di Sarri, l'assenza di Ciro Immobile è molto pesante e i precedenti contro i bergamaschi non sorridono. I biancocelesti nelle ultime dieci sfide in campionato hanno collezionato una sola vittoria. Tra assenze e tradizione sfavorevole, servirà un impresa. Senza il bomber biancoceleste la situazione è ancora più critica. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, solo nella stagione 2016-2017 la Lazio riuscì a vincere due volte: 3-4 a Bergamo e 2-1 a Roma. Dopo questa stagione, l'unica vittoria in campionato è stata del 31 gennaio 2021. Quando i ragazzi di Inzaghi si imposero in trasferta per 1-3 con le reti di Marusic, Correa, Muriqi con il gol della bandiera di Pasalic per i padroni di casa. Nelle altre nove gare di campionato la statistica recita solo 5 pareggi e 4 sconfitte tra casa e trasferta contro la Dea. Dai calcoli sono escluse le due partite Coppa Italia. Qui regna un perfetto equilibrio, 1 vittoria a testa, ma c'è il trofeo alzato dai biancocelesti nella finalissima del 15 maggio 2019 (2-0, reti di Milinkovic e Correa).

RAMMARICO - La scorsa stagione la Lazio conduceva a Bergamo per 1-2 ma nel finale subì la rete di De Roon a tempo scaduto. Chiudendo la gara sul 2-2 finale. Al ritorno, l'Atalanta, priva di molti titolari, pareva essere un'occasione ghiotta per invertire la tendenza ma non ci fu nulla da fare. La partita terminò a reti bianche.

PRECEDENTI. Nella stagione 2019-2020, quella interrotta a causa della pandemia, ci furono due sfide spettacolari. All'andata fu un 3-3 pirotecnico, che aprì la strada a quel filotto di 16 vittorie e due pareggi nelle successive 18 gare. Alla ripresa del campionato dopo lo stop causa Covid, invece, la Lazio cadde a Bergamo per 3-2. Ponendo fine al sogno tricolore.

