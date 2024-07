Lazio, Vecino - Marcos Antonio porte girevoli: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - Il ritiro di Auronzo di Cadore è arrivato al quinto giorno, la Lazio ha messo in archivio la prima sgambata della nuova stagione. Nei primi giorni di ritiro mister Baroni sta cominciando a imprimere la propria idea di calcio. Per il momento in mediana il tecnico ha disposizione sette centrocampisti: Rovella, Cataldi, Guendouzi, Dele-Bashiru, Vecino, Akpa Akpro e Basic. L'ivoriano e il croato sono in uscita, in attesa di trovare una sistemazione, mentre gli altri saranno i pilastri del reparto.

Come riporta il Corriere dello Sport, Vecino ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ma vuole rimanere e tra un anno valutare il suo futuro. La scorsa stagione il centrocampista uruguaiano ha segnato sette gol ed è stato tra i più positivi in termini di rendimento. Se Vecino è destinato a rimanere, Marcos Antonio aspetta la sua nuova destinazione e la soluzione Flamengo si è complicata. La Lazio chiede la cessione a titolo definitivo, mentre il club brasiliano vuole acquistarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'ex Shakhtar era stato acquisito dalla Lazio due anni a fa a 8,5 milioni di euro.