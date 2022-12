Lazio, Vecino si rimette in gioco e torna da Sarri: le ultime

Dopo il Mondiale in chiaroscuro, il centrocampista è pronto a tornare protagonista con l'aquila sul petto. Il suo avvio di stagione...

Fonte: Fabrizio Parascani

Il centrocampista dopo la delusione Mondiale con il suo Uruguay è pronto a tornare da Sarri. Lui e Milinkovic sono attesi lunedì prossimo. Come riporta la rassegna di Radio Sei ,Matias ha scalzato Luis Alberto nelle gerarchie e vuole crescere ancora. Arrivato come comprimario, ha scalato le gerarchie. In nazionale contro il Ghana ha raggiunto le 400 presenze da professionista. La sua nazionale è stata eliminata ai gironi per un minor numero di reti realizzate rispetto alla Corea del Sud. Lo score di Vecino al mondiale recita: 2 presenze da titolare contro (Corea del Sud e Portogallo) e la terza da subentrato a causa dell'infortunio occorso a Bentancur al (34'). Un totale di 196 minuti disputati. Adesso avrà a disposizione una settimana di riposo prima di tornare a Formello. Il centrocampista e Milinkovic dovrebbero partire con la squadra per il ritiro di Belek in Turchia. Nella prima parte di stagione Vecino si è ritagliato uno spazio importante in squadra, scalzando Luis Alberto. Venti presenze totali condite da tre reti, anche se ha finito la prima stagione un po' in affanno e pesano gli errori sottoporta con Salernitana e Monza. Vecino contro il Ghana ha tagliato le 400 presenze da professionista. Così distribuite: (65) con la maglia dell'Uruguay, (33) Central Espanol, Club Nacional (23), Cagliari (9), Empoli (38), Fiorentina (85), Inter (127) e Lazio (20).

TORNA ALLA HOMEPAGE