Lazio - Verona, Ilic arriva all'Olimpico: osservato speciale per il futuro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ivan Ilic è stato il sogno proibito della Lazio durante l'ultima sessione di calciomercato. Chiesto da Sarri come potenziale sostituto di Luis Alberto, in caso di partenza dello spagnolo, la società ha pensato di regalare il centrocampista serbo al suo allenatore a prescindere dalla permanenza o meno del Mago. I rapporti con il Verona sono ottimi (le ultime trattative che hanno portato Zaccagni, Cancellieri e Casale in biancoceleste ne sono la prova) e attenzione che l'incontro di oggi all'Olimpico per la partita non possa essere l'occasione per riaprire la trattativa che si svilupperà nei prossimi mesi.

OSSERVATO SPECIALE - Chi non gli scollerà gli occhi di dosso sarà Sarri, cercando di neutralizzare le mosse del giocatore più pericoloso in gialloblu. In queste prime cinque giornate, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è il giocatore che ha recuperato più palloni e creato più occasioni da gol. Sarà occhi negli occhi con il suo connazionale, Milinkovic, che potrebbe dargli il lasciapassare per venire a Roma, in caso il Sergente dovesse decidere di partire per nuove avventure (come ha detto lui in conferenza stampa prima del Feyenoord, questa ipotesi è da scongiurare per il momento). Per ora la Lazio e Ilic saranno soltanto avversari in campo questo weekend. Per il futuro chi lo sa.