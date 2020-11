Lazio, verso Crotone: staffetta Cataldi-Leiva a centrocampo, Pereira novità in attacco

Prove tattiche in corso. Nella giornata di oggi, dopo l'allenamento e prima della partenza per Crotone, Inzaghi deciderà la formazione da mandare in campo nel match di domani. Vista l'assenza di Milinkovic, rimasto in Serbia a causa del coronavirus, molto probabilmente a centrocampo ci sarà una staffetta Leiva - Cataldi. Il primo infatti è uscito solo a inizio settimana dall'isolamento per il Covid e il secondo si è ben comportato nell'ultima gara disputata prima della sosta contro la Juventus. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei è possibile quindi che il brasiliano parta da titolare per poi lasciar spazio a Cataldi. Una sorpresa potrebbe esserci anche in attacco: Immobile si è allenato per la prima volta ieri, Correa è tornato dall'Argentina, Caicedo va gestito e Muriqi non è ancora mai sceso in campo dal ritorno con il Kosovo. Per questo si profila la possibilità di vedere Andreas Pereria come seconda punta in appoggio a Immobile. Il brasiliano potrebbe quindi prendere il posto di Correa.

